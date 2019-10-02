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Общество

Юристу из Кыргызстана Азизбеку Ашурову присудили премию ООН

Юрист из Кыргызстана Азизбек Ашуров стал лауреатом премии Нансена 2019 года, учрежденной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за заслуги в оказании помощи тысячам лиц без гражданства в республике. Об этом сообщает УВКБ ООН.

Как отмечается, Азизбек Ашуров и организация «Юристы Ферганской долины без границ» помогли более чем 10 тысячам человек, оказавшимся без гражданства какой-либо страны, получить гражданство Кыргызстана после распада Советского Союза, включая около 2 тысяч детей.

«Я не могу сидеть сложа руки, когда вижу несправедливость, — заявил Ашуров. — Безгражданство — это несправедливость. Лицо без гражданства не признается никаким государством. Они как призраки. Они физически существуют, но их нет на бумаге».

Воодушевленный трудным опытом своей семьи в получении гражданства после прибытия из Узбекистана после распада Советского Союза, Азизбек Ашуров помог основать организацию «Юристы Ферганской долины без границ» в 2003 году для оказания бесплатных юридических консультаций и помощи уязвимым, сменившим место жительства лицам, лицам без гражданства и документов в южной части Кыргызстана.

«История Азизбека Ашурова — это история личной решимости и упорства», — отметил Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Напомним, Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, положившей конец безгражданству.
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