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Спорт

Виталий Люкс — секс-символ Кубка Азии. Зарубежные СМИ в восторге от Кыргызстана

Фото AFP. Виталий Люкс во время матча с Филиппинами

Национальная сборная Кыргызстана по футболу заняла первые полосы мировых СМИ благодаря выходу в плей-офф на Кубке Азии — 2019 на прошлой неделе.

Издание The Peninsula Qatar даже назвало игрока сборной секс-символом Кубка Азии.

«29-летний парень с внешностью кинозвезды Джеймса Дина и именем, которое звучит как название дизайнерского шампуня, вселил ужас в филиппинцев. Сам Виталий Люкс несколько удивлен своему успеху и признается, что ужасно застенчивый и предпочитает просто сидеть в своей комнате и по полной выкладываться на тренировках. Число подписчиков футболиста в Instagram за ночь выросло на 6 тысяч человек, достигнув 9 тысяч. Как признался игрок кыргызстанской сборной, данная ситуация стала для него очень необычной, но он горд, что фанаты верят в него», — пишет издание.

AFP
Фото AFP. Сборная Кыргызстана празднует очередной гол
Новостное агентство The National и вовсе назвало Виталия Люкса «героем Кыргызстана» после победы над Филиппинами.

ФИФА также не оставила прорыв Кыргызстана без внимания, опубликовав статью «Оставляющий след в истории шаг в будущее Кыргызстана».

«Что может быть лучше, чем начать новый год историческим достижением? Кыргызская Республика совершила громадный прорыв в футболе на своем первом международном матче в рамках Кубка Азии. Не удовлетворившись участием в континентальном соревновании, среднеазиатская страна решила пробиться в плей-офф. И ей это удалось после того, как Виталий Люкс забил три мяча во время матча с Филиппинами. Он стал первым кыргызским игроком, забившим три мяча во время международного матча», — пишет ФИФА.

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Как сообщила ФИФА, выход в плей-офф стал результатом усилий Кыргызской Республики по развитию футбола в стране начиная с 2010 года. Развитие спорта началось с создания конкурентоспособной национальной лиги, обеспечивающей платформу для появления и развития молодых игроков.

Достижения национальных футболистов также отмечены в статье издания Vanguard «Отважный Кыргызстан перешел от игр с тушей козла к играм в рамках Кубка Азии по футболу».

«Кыргызстан, больше известный своей конной борьбой, орлиной охотой и поло с тушей козла, надеется привлечь к себе внимание на Кубке Азии. Бывшая советская республика добилась значительных успехов с момента вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию в 1994 году», — пишет Vanguard.
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