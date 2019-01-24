С оркестром и овациями. Как футболистов Кыргызстана встречали с Кубка Азии

Сегодня около пяти утра на родину с Кубка Азии прибыла сборная Кыргызстана по футболу. На выходе из самолета ее встретил оркестр. Затем команда прошла в здание аэропорта «Манас», и первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов поблагодарил ее за хорошую игру.

Несмотря на ранний час, у аэропорта собралось несколько сотен болельщиков. Они устроили футболистам овацию и живой коридор, через который спортсмены пробирались к автобусу.

Многие фанаты стремились сделать с игроками селфи. Особого внимания удостоился нападающий Виталий Люкс.

Сегодня в 15.00 на площади Ала-Тоо начнется концерт, где будут чествовать сборную Кыргызстана.

На Кубке Азии наша команда провела четыре матча. На групповом этапе уступила сборным Китая и Южной Кореи и победила Филиппины, а в 1/8 финала в упорной борьбе проиграла хозяину турнира – команде ОАЭ. Выступление одобрили многие болельщики, специалисты и СМИ в нашей стране и за рубежом.