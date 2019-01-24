14:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

С оркестром и овациями. Как футболистов Кыргызстана встречали с Кубка Азии

Фото 24.kg. Сборная Кыргызстана по футболу вернулась с Кубка Азии

Сегодня около пяти утра на родину с Кубка Азии прибыла сборная Кыргызстана по футболу. На выходе из самолета ее встретил оркестр. Затем команда прошла в здание аэропорта «Манас», и первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов поблагодарил ее за хорошую игру.

Несмотря на ранний час, у аэропорта собралось несколько сотен болельщиков. Они устроили футболистам овацию и живой коридор, через который спортсмены пробирались к автобусу. 

Многие фанаты стремились сделать с игроками селфи. Особого внимания удостоился нападающий Виталий Люкс.

Сегодня в 15.00 на площади Ала-Тоо начнется концерт, где будут чествовать сборную Кыргызстана.

На Кубке Азии наша команда провела четыре матча. На групповом этапе уступила сборным Китая и Южной Кореи и победила Филиппины, а в 1/8 финала в упорной борьбе проиграла хозяину турнира – команде ОАЭ. Выступление одобрили многие болельщики, специалисты и СМИ в нашей стране и за рубежом.
Ссылка:
просмотров: 15380
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу
Футболист из Кыргызстана будет играть в иранском клубе
Итальянский тренер отправил в нокаут наставника другой команды во время матча
Кубок Азии по футболу. Катар разгромил ОАЭ в матче за выход в финал
Голландский вратарь забил гол на 92-й минуте и спас команду от поражения
Кубок Азии по футболу. Сборная Японии — первый финалист турнира
Спортивный календарь с 28 января по 3 февраля
Кубок Азии по футболу. Обидчик сборной Кыргызстана вышел в полуфинал
Кубок Азии по футболу. Сборные Японии и Ирана вышли в 1/2 финала
В Бишкеке на площади Ала-Тоо прошло торжество в честь футбольной сборной
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на&nbsp;Гран-при Франции по&nbsp;борьбе Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на Гран-при Франции по борьбе
Стать чемпионкой мира после инвалидной коляски. История успеха Айбике Исаевой Стать чемпионкой мира после инвалидной коляски. История успеха Айбике Исаевой
Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в&nbsp;США Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США
Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по&nbsp;футболу Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат