Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC

Кыргызстанка Валентина Шевченко победила американку Лиз Кармуш на турнире UFC.

В Монтевидео (Уругвай) 10 августа (11-го по бишкекскому времени) прошел международный турнир UFC Fight Night 156 среди профессионалов по смешанным единоборствам. Противостояние Шевченко и Кармуш было главным из 13 боев. Валентина во второй раз защищала титул чемпионки UFC, выигранный в декабре 2018-го. Впервые она сделала это два месяца назад.

Спортсменки провели пять раундов по пять минут. Валентина уверенно контролировала ход боя и взяла верх единогласным решением судей.

Валентина Шевченко дебютировала в UFC в 2015 году. Ныне был ее девятый бой под эгидой данной организации. Семь она выиграла и два проиграла. А всего у нее теперь 18 побед и 3 поражения в профессиональной карьере в ММА. Одно из поражений она потерпела в 2010-м от Лиз Кармуш на турнире лиги C3 Fights.