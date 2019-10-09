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Общество

Артист балета из Кыргызстана стал лауреатом международного конкурса

Ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Фарух Садыркулов стал лауреатом международного конкурса «Молодой балет мира — 2019», который состоялся в Сочи 30 сентября — 7 октября. Об этом сообщает сайт Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова.

По его данным, Садыркулов получил бронзовую медаль в старшей группе.

Виталия Пустовалова
Фото Виталия Пустовалова. Награждение Фаруха Садыркулова

Более 50 молодых танцовщиков двух возрастных групп: младшая (до 19 лет) и старшая (с 19 до 27) из 15 стран мира, среди которых Россия, Армения, Бразилия, Сербия, Великобритания, Италия, Финляндия, Япония, стали участниками знакового международного события.

Творческим руководителем конкурса и председателем жюри является выдающийся хореограф Юрий Григорович.

Конкурс проводится с целью оказания помощи молодым артистам балета в их творческом становлении, росте профессионального мастерства выдвижения на концертно-театральные сцены, установлении творческих и дружеских контактов среди молодых людей различных государств мира.
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