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Спорт

Айсулуу Тыныбекова — первая чемпионка мира в истории кыргызской борьбы

Фото ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова на чемпионате мира - 2019 по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой мира по женской борьбе.

ЧМ продолжается в Нур-Султане (Казахстан). Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. Накануне она выиграла у представительниц Мексики, Японии, Украины и Северной Кореи и завоевала лицензию на Олимпиаду – 2020. Сегодня в финале Айсулуу поборола болгарку Тайбе Мустафу Юсеин.

Это вторая медаль Айсулуу на чемпионатах мира – в 2017-м у нее была бронза. Ранее за годы независимости ни один кыргызстанец на ЧМ среди взрослых по борьбе не побеждал.
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