Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой мира по женской борьбе.

ЧМ продолжается в Нур-Султане (Казахстан). Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. Накануне она выиграла у представительниц Мексики, Японии, Украины и Северной Кореи и завоевала лицензию на Олимпиаду – 2020. Сегодня в финале Айсулуу поборола болгарку Тайбе Мустафу Юсеин.

Это вторая медаль Айсулуу на чемпионатах мира – в 2017-м у нее была бронза. Ранее за годы независимости ни один кыргызстанец на ЧМ среди взрослых по борьбе не побеждал.