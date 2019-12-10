Учебники из Кыргызстана победили на международном педагогическом форуме

Учебники «Русский язык» для 5-6-х классов из Кыргызстана победили на VI Международном педагогическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в форуме «Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие» в Сочи принимали участие более 400 участников из 52 стран. Они обсуждали проблемы продвижения и сохранения русского языка, который используют для межнационального общения многие народы.

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Во время форума прошел конкурс, участники которого представили авторские творческие проекты, связанные с инновационной деятельностью в области преподавания русского языка и литературы.

«В номинации «Русский язык в поликультурной среде» победителями стали авторы новых учебников Кыргызской Республики по русскому языку Людмила Бреусенко и Татьяна Матохина», — отметили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что победа в конкурсе является международным признанием высокого качества учебников по русскому языку, разработанных отечественными авторами, а также их соответствия новым стандартам, ориентированным на развитие коммуникативной компетентности учащихся.

В настоящее время авторы работают над разработкой продолжения линейки учебно-методического комплекса «Русский язык» для 7-9-х классов.