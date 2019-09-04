В России наградили таксиста из КР, который спас пассажиров автобуса в Перми

В России наградили таксиста из Кыргызстана Бекзата Максатбек уулу, который спас пассажиров автобуса в Перми. Об этом сообщает портал 59.ru.

Читайте по теме В Перми кыргызстанец спас пассажиров автобуса, попавшего в ДТП

Напомним, что авария произошла в Перми 17 августа. Пассажирский автобус врезался в стену здания. В салоне находилось 59 человек. В аварии погибла женщина, 34 пассажира были доставлены в больницы.

Одним из первых, кто остановился возле места происшествия и начал помогать пассажирам покинуть автобус, оказался 20-летний таксист из Кыргызстана Бекзат Максатбек уулу. В Перми он живет с родителями и младшим братом. Водителем такси работает два месяца.