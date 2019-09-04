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Общество

В России наградили таксиста из КР, который спас пассажиров автобуса в Перми

В России наградили таксиста из Кыргызстана Бекзата Максатбек уулу, который спас пассажиров автобуса в Перми. Об этом сообщает портал 59.ru

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Напомним, что авария произошла в Перми 17 августа. Пассажирский автобус врезался в стену здания. В салоне находилось 59 человек. В аварии погибла женщина, 34 пассажира были доставлены в больницы.

Одним из первых, кто остановился возле места происшествия и начал помогать пассажирам покинуть автобус, оказался 20-летний таксист из Кыргызстана Бекзат Максатбек уулу. В Перми он живет с родителями и младшим братом. Водителем такси работает два месяца.
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