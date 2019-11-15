Режиссер из Кыргызстана получил спецприз за лучший дебют на фестивале в США

Режиссер фильма «Аврора» Бекзат Пирматов получил специальный приз жюри Всемирного Азиатского кинофестиваля, проходящего в Лос-Анджелесе. Церемония закрытия прошла в США 14 ноября.

Бекзат Пирматов поблагодарил членов жюри и организаторов. Он отметил, что впервые в США, и раньше никогда не видел океана. Пообещал к вручению «Оскара» выучить английский язык.

Напомним, фильм «Аврора» попал в лонг-лист премии киноакадемии.

Режиссер Суйум Сулайманова из Кыргызстана выиграла приз и стипендию от «Голден Глобус» в конкурсе короткометражных фильмов на Всемирном Азиатском кинофестивале. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Она сняла «Друг мой — враг мой» в рамках конкурса «Снять за 48 часов».

Фото 48HFR/Facebook. Суйум Сулайманова с призом Asian World Film Festival

Asian World Film Festival основан в 2015 году кинорежиссером, сценаристом, продюсером, общественным деятелем и депутатом ЖК Садыком Шер-Ниязом и организует показ лучших фильмов Азиатского региона для признания и привлечения внимания к высокому уровню кинематографистов региона, укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.