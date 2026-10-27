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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 27 октября в Кыргызстане

22:00, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 27 октября.

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В столице 28 октября временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», жилмассивах «Рухий Мурас», «44 га», «Кырман» и на территории ТЭЦ. 

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Садыр Жапаров заявил, что до 2020 года золото на рудниках в Кыргызстане воровали «не килограммами, а гребли лопатами». 

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В Кыргызстане изменят внешний вид погон и отдельных элементов военной формы генералов Государственного комитета национальной безопасности и Военной прокуратуры.

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В социальных сетях появилось видео, на котором показано электронное табло для отслеживания движения автобусов в Бишкеке. По словам автора ролика, оно установлено на остановке на пересечении улицы Токомбаева и проспекта Чингиза Айтматова. 

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Рассмотреть вопрос скидок на авиаперелеты для пенсионеров и детей пообещал директор Госагентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

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Садыр Жапаров, отвечая на вопросы жителей Чаткальского района Джалал-Абадской области, сообщил, что новый Западный автовокзал Бишкека планируют открыть в марте–апреле 2027 года.

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В Кыргызстане из-за резкого похолодания значительно выросло потребление электроэнергии.

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