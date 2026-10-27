Изучить вопрос скидок на авиаперелеты для пенсионеров и детей пообещал чиновник

Рассмотреть вопрос скидок на авиаперелеты для пенсионеров и детей пообещал в эфире «Биринчи радио» директор Госагентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

Отметим, что одна из радиослушательниц спросила его, планируется ли снизить цены на авиарейсы для пенсионеров и детей.

«Я бы очень хотел, чтобы цены снизили не только для этих категорий населения, но и абсолютно для всех граждан Кыргызстана. Руководство страны уже предпринимает всевозможные шаги для уменьшения стоимости билетов. Есть дотационные рейсы. Плюс многие не знают — местные авиакомпании освобождены от аэронавигационных сборов (за использование воздушного пространства) при выполнении внутренних рейсов, чтобы уменьшить стоимость билета. Но, к сожалению, 80 процентов стоимости билетов зависит от цены топлива, а в КР пока не перерабатывают авиационное топливо», — сказал Данияр Бостонов.

Он добавил, что стоимость авиатоплива зависит от поставок.

«Наверняка все знают, что происходит в мире, и с топливом в том числе. Нужна стабильность цен. Мы, конечно, не вмешиваемся в коммерческую деятельность авиакомпаний. Но обязательно по просьбе радиослушателей организуем совещание и, возможно, будем прорабатывать какие-то дотации или скидки для пенсионеров и детей», — отметил глава госагентства.