Открытие нового Западного автовокзала снова перенесли. Как он выглядит сейчас

Президент Садыр Жапаров, отвечая на вопросы жителей Чаткальского района Джалал-Абадской области, сообщил, что новый Западный автовокзал Бишкека планируют открыть в марте–апреле 2027 года.

Таким образом, сроки запуска комплекса снова перенесли. Изначально его обещали открыть до саммита Шанхайской организации сотрудничества, затем управляющий делами президента Каныбек Туманбаев заявил о запуске осенью 2026-го.

Блок YouTube

Теперь открытие ожидается следующей весной.

«Новый автовокзал готов», — сообщил Садыр Жапаров, объясняя, почему объект пока не запустили.

Читайте по теме Новый Ошский рынок и Западный автовокзал готовят к запуску до саммита ШОС

По его словам, комплекс откроют одновременно с новым Ошским рынком. Он расположен неподалеку от нового автовокзала. Его, кстати, тоже обещали запустить перед саммитом ШОС, затем — осенью, а несколько дней назад глава Кыргызстана и вовсе заявил, что базар заработает только в марте–апреле следующего года.

В сентябре Каныбек Туманбаев заявлял, что строительные работы на новом вокзале выполнены на 95 процентов. Внутренняя отделка к тому времени была завершена, оставалось уложить асфальт, провести инженерные работы и благоустроить территорию.

Комплекс расположен на западе столицы, рядом с новым Ошским рынком. Площадь здания составляет 30 тысяч квадратных метров.

Сейчас на объекте продолжают трудиться рабочие, занимающиеся благоустройством территории.

Блок YouTube

Как переносили автовокзал

О планах перенести Западный и Восточный автовокзалы за пределы Бишкека власти объявили в 2023 году. Решение объясняли необходимостью разгрузить городские дороги и улучшить экологическую обстановку.

Читайте по теме Новые автовокзалы Бишкека. Почему их переносят и когда откроют Западный

Однако перевозчики тогда выступили против инициативы. В январе 2024-го председатель Ассоциации предпринимателей-перевозчиков Кыргызстана Дуйшонбу Сооронбаев предупреждал, что без работы могут остаться около 4,5 тысячи человек, включая водителей, сотрудников вокзалов и арендаторов торговых точек. Представители отрасли опасались и роста расходов пассажиров на дорогу до новых площадок.

В мае 2024-го снос старого Западного автовокзала отложили. В октябре того же года его все же закрыли, а маршруты перенесли на временные площадки.

Направления в Иссык-Кульскую и Нарынскую области перевели на муниципальный автовокзал на улице Курманджан Датки, а маршруты в Ош, Баткен, Джалал-Абад и Талас — в район строящегося ипподрома «Ак-Кула» возле села Кожомкул (бывшая Военно-Антоновка).

Переезд сопровождался критикой со стороны пассажиров и нардепов. В частности, депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев заявил, что мэрия недостаточно заранее проинформировала жителей об изменениях.

Его коллега Дастанбек Джумабеков также обратил внимание на отсутствие необходимых условий на временной площадке и призвал обеспечить инфраструктуру для пассажиров и перевозчиков.

«Нет ни туалета нормального, ни столовой. Сами знаете, как там летом жарко, а зимой холодно. Да, в муниципалитете сказали, что это временно. Но так нельзя делать. Туда приезжают больные, чтобы пройти лечение, обследование в больницах Бишкека. Пусть сначала создадут условия для людей, потом перевозят», — говорил парламентарий в октябре 2024 года.

Что будет на месте старого вокзала

Дальнейшая судьба исторического здания Западного автовокзала после закрытия оставалась в секрете. Звучали версии, что памятник архитектуры могут снести, а на его месте построить многоэтажное жилье.

Однако еще до нашумевшего переноса Каныбек Туманбаев сообщил в своих социальных сетях, что в здание Западного автовокзала может переехать Госрегистр. Инициатором перемен он называл президента Садыра Жапарова.

По итогу на территории бывшего Западного автовокзала на проспекте Жибек Жолу начали создавать общественное пространство с музеем ретроавтомобилей, развлекательными и коммерческими объектами, зонами отдыха и благоустроенной территорией.

Основное здание вокзала, которое является памятником архитектуры, решили сохранить и перепрофилировать под музей.

По информации инвестора, проект предусматривает строительство детского развлекательного центра, многозального кинотеатра и других объектов. Реконструкция проводится в рамках инвестиционного соглашения, заключенного кабинетом министров и ОсОО «Инвест Кей Джи Холдинг» в апреле 2025 года.

Завершить проект планируют в 2027-м.