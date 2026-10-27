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Садыр Жапаров о хищениях золота, кустуризации и чистой прибыли «Кыргызалтына»

09:19, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Садыр Жапаров заявил, что до 2020 года золото на рудниках в Кыргызстане воровали «не килограммами, а гребли лопатами». Об этом президент сказал на встрече с жителями Тогуз-Тороуского района.

Во время встречи один из участников сообщил о хищении драгоценного металла на месторождении Макмал в 2025-м.

Представитель ОАО «Кыргызалтын» рассказал, что подозреваемых задержала служба безопасности компании и передала в РОВД. По его словам, расследование завершилось, решение по делу принято. Позже сотрудники службы безопасности выявили еще один эпизод с помощью записей с камер.

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Глава государства заявил, что для предотвращения хищений на руднике «Кумтор» дополнительно установили около 500 камер, а на «Макмале» — более ста. Представитель «Кыргызалтына» уточнил, что всего на объектах холдинга установлено 1 тысяча 229 камер. Записи хранятся на жестких дисках, их можно просмотреть и спустя месяц.

«Сейчас краж нет. Если выявим хищение, заставим возместить ущерб в сто раз», — сказал Садыр Жапаров, говоря о кустуризации.

Он также заявил, что чистая прибыль предприятия приближается к миллиарду сомов. Раньше, по словам президента, оно получало 250 миллионов сомов дотаций.

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