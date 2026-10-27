Генералам ГКНБ и Военной прокуратуры изменят погоны

В Кыргызстане изменят внешний вид погон и отдельных элементов военной формы генералов Государственного комитета национальной безопасности и Военной прокуратуры. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Документ вносит изменения в указ от 2022 года, регулирующий военную форму и знаки различия военнослужащих.

Главное изменение касается генеральских погон. С них уберут изображение тундука внутри солнечного диска, обрамленного золотым венком или дубовыми ветвями. Этот символ больше не будет использоваться на парадных, повседневных и полевых погонах генералов ГКНБ и Военной прокуратуры, в том числе на форменных рубашках.

Кроме того, для сотрудников этих ведомств установят особые требования к оформлению погон. В отличие от других воинских формирований, они будут изготавливаться без национального орнамента.

Изменения коснутся также цветовой гаммы и отдельных элементов формы. В частности, предусмотрены брюки желтовато-зеленого цвета, а для парадной формы — светло-серого цвета и цвета морской волны.

ГКНБ поручено обеспечить переход военнослужащих на обновленные знаки различия. Генеральной прокуратуре рекомендовано провести аналогичную работу в отношении сотрудников Военной прокуратуры.