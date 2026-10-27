В нескольких районах Бишкека 28 октября на сутки отключат воду

В столице 28 октября временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», жилмассивах «Рухий Мурас», «44 га», «Кырман» и на территории ТЭЦ. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Водоснабжение отключат 28 октября в 9.00. Его планируют восстановить 29 октября в 2.00.

Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также другие социальные и промышленные объекты.

В «Бишкекводоканале» пояснили, что отключение связано с реконструкцией насосной станции второго подъема на водозаборе «Сельский».

Жителей просят заранее запастись питьевой водой. Предприятие принесло извинения за временные неудобства. Уведомления о плановых и аварийных отключениях воды также можно получать через приложение «Мой город».