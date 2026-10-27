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24.kg

Потребление света подскочило на 34 процента. Энергетики бьют тревогу

16:00, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане из-за резкого похолодания значительно выросло потребление электроэнергии. По данным Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК), 27 октября суточное потребление достигло 64 миллионов 318 тысяч киловатт-часов. Это самый высокий показатель за осенний период 2026 года.

Для сравнения 27 октября прошлого года потребление составляло 47 миллионов 869 тысяч киловатт-часов. Таким образом, за год показатель увеличился на 16 миллионов 449 тысяч киловатт-часов, или на 34,4 процента.

В НЭСК отмечают, что такой уровень потребления обычно фиксируется в декабре, когда наступают сильные морозы. Однако в этом году нагрузка на энергосистему достигла зимних значений уже в октябре.

Основной причиной стало массовое использование электрических обогревателей на фоне похолодания.

Рост потребления увеличивает нагрузку на электрические сети, трансформаторы и другое энергетическое оборудование, повышая риск перегрузок.

В связи с этим энергетики призывают кыргызстанцев рационально использовать электроэнергию и по возможности не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Особенно важно соблюдать рекомендации в утренние и вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему достигает максимума. В НЭСК советуют пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Напомним, ранее власти Бишкека обещали начать подачу отопления в жилые дома столицы 28 октября.

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