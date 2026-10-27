На остановках Бишкека появились смарт-табло для отслеживания движения автобусов

В социальных сетях появилось видео, на котором показано электронное табло для отслеживания движения автобусов в Бишкеке. По словам автора ролика, оно установлено на остановке на пересечении улицы Токомбаева и проспекта Чингиза Айтматова.

На экране отображаются номера автобусных маршрутов, направления их движения и расстояние, которое осталось автобусам до остановки, в километрах.

Блок YouTube

Проект разработала команда Aigul. Система предусматривает установку электронных табло на остановках общественного транспорта, которые будут показывать приблизительное время прибытия автобусов.

По словам разработчиков, нововведение позволит пассажирам удобнее планировать поездки, сократить время ожидания и выбирать подходящие маршруты.

Когда и на каких еще остановках Бишкека появятся такие табло, пока не уточняется.