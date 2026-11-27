Кабинет министров Кыргызстана ввел запрет на ввоз картофеля на территорию республики на шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях стимулирования отечественного производства картофеля и развития внутреннего рынка.

При этом предусмотрен ряд исключений. Ограничения не коснутся транзитных грузов, следующих через территорию КР при наличии документов, подтверждающих дату и направление отправки, а также партий картофеля, отправленных в адрес страны до вступления постановления в силу.

Кроме того, разрешен ввоз картофеля для научных исследований, испытаний и других специальных мероприятий.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить о введении запрета Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, а Министерству иностранных дел — Исполнительный комитет СНГ.

Государственной таможенной службе, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Государственной пограничной службе поручено принять меры по недопущению незаконного ввоза картофеля в республику.

Одновременно признано утратившим силу постановление кабмина от 15 октября 2026 года № 696, которым ранее вводился временный запрет на импорт картофеля.

Шестимесячный запрет начнет действовать через три дня.