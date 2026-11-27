Кыргызстан на полгода закрывает границы для импортного картофеля
Кабинет министров Кыргызстана ввел запрет на ввоз картофеля на территорию республики на шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Документ принят в целях стимулирования отечественного производства картофеля и развития внутреннего рынка.
При этом предусмотрен ряд исключений. Ограничения не коснутся транзитных грузов, следующих через территорию КР при наличии документов, подтверждающих дату и направление отправки, а также партий картофеля, отправленных в адрес страны до вступления постановления в силу.
Кроме того, разрешен ввоз картофеля для научных исследований, испытаний и других специальных мероприятий.
Министерству экономики и коммерции поручено уведомить о введении запрета Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, а Министерству иностранных дел — Исполнительный комитет СНГ.
Государственной таможенной службе, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Государственной пограничной службе поручено принять меры по недопущению незаконного ввоза картофеля в республику.
Одновременно признано утратившим силу постановление кабмина от 15 октября 2026 года № 696, которым ранее вводился временный запрет на импорт картофеля.
Шестимесячный запрет начнет действовать через три дня.