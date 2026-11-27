На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» на автодороге Бишкек — Ош введено ограничение на движение грузового транспорта. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций КР.

По его данным, такое решение принято на основании предложения № 9 Дорожно-транспортной инспекции в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности граждан и недопущения образования пробок.

МЧС призвало водителей соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия перед выездом на дорогу.

«Кыргызгидромет» сообщает, что 27 ноября в большинстве районов Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областей, а также в отдельных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областей ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской и Джалал-Абадской областей возможны сильные осадки.