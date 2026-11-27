Сотрудники милиции пресекли факт незаконной добычи рыбы в акватории озера Иссык-Куль. Об этом сообщает МВД.

По его данным, нарушителей удалось выявить в режиме реального времени благодаря современной системе мониторинга побережья.

Инцидент произошел 25 ноября. Операторы командного центра УВД Иссык-Кульской области с помощью камеры ночного видеонаблюдения, установленной на экологической вышке близ села Кудургу Тюпского района, зафиксировали подозрительную активность. Несколько человек подъехали к берегу на лошадях, спустили на воду лодку и начали устанавливать запрещенные рыболовные сети.

Полученная информация незамедлительно была передана в дежурную часть ОВД Тюпского района и зарегистрирована в установленном порядке. На место происшествия оперативно выехали сотрудники туристическо-экологической милиции УВД области и следственно-оперативная группа ОВД Тюпского района.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/6 Фото МВД КР

Милиционеры задержали с поличным четверых местных жителей села Кудургу: К.Н., 1972 года рождения, М.Н., 1992 года рождения, К.Б., 2004 года рождения и К.Н., 2006 года рождения.

При осмотре места происшествия изъяты надувная лодка и 69 незаконно выловленных рыб. Кроме того, в ходе разбирательства обнаружены тайники, в которых злоумышленники прятали синтетические сети. Для этого они вырыли специальные ямы среди зарослей облепихи на побережье.

По предварительным подсчетам, сумма причиненного государству экологического ущерба составила 143 тысячи 420 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением Тюпского райсуда двое подозреваемых заключены под стражу сроком на два месяца, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.