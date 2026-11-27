Работодатель обязан публично озвучивать размер зарплаты для соискателей, размещая соответствующую информацию. Об этом напомнили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, ссылаясь на статью 16 Трудового кодекса Кыргызстана.

На ярмарке вакансий в Международном университете Кыргызстана представили государственный портал jumush.gov.kg.

Платформа разработана ведомством совместно с государственным учреждением «Укук» при Генеральной прокуратуре. Она создана для обеспечения прямого взаимодействия работодателей и граждан, ищущих работу.

На портале работодатели могут самостоятельно размещать вакансии, искать специалистов и связываться с кандидатами. Соискатели могут изучать предложения о работе, публиковать свои резюме и напрямую обращаться к работодателям.

Все услуги платформы предоставляются бесплатно.

Новая цифровая возможность обеспечивает доступность информации о вакансиях и расширяет возможность трудоустройства кыргызстанцев.