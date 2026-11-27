С 9 декабря в Кыргызстане станет обязательной государственная регистрация мопедов, скутеров, мокиков, мотороллеров, электроскутеров и похожих транспортных средств. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Изменения предусмотрены законом от 5 июня 2026 года № 81. Для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории А1.

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К мопедам с бензиновым двигателем относят транспортные средства с объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров.

По данным ведомства, за первые десять месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировали 372 ДТП с участием мотоциклов, скутеров, самокатов и электровелосипедов. В авариях погибли 19 человек, еще 379 получили травмы.