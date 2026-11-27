Кыргызская Республика и Аргентина сделали важный шаг в развитии двусторонних отношений в сфере гражданской авиации. Состоялась двусторонняя встреча профильных ведомств двух стран, по итогам которой подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По данным Госагентства гражданской авиации, стороны обсудили перспективы взаимодействия, представляющие взаимный интерес, а также возможности установления устойчивых профессиональных связей между авиационными ведомствами.

Подписание документа закладывает основу для дальнейшего сотрудничества, предусматривающего обмен профессиональным опытом, техническими знаниями и информацией, а также развитие взаимодействия по актуальным направлениям гражданской авиации.

Для Кыргызстана это соглашение является очередным шагом в расширении географии международного авиационного партнерства и установлении связей с государствами Латинской Америки.