Таяние ледников в ущелье Ала-Арча приводит к образованию новых высокогорных озер, которые в будущем могут стать источниками опасных паводков и селевых потоков. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном 25 ноября на научной платформе EGUsphere.

Специалисты изучили влияние климатических изменений на ледники Северного Тянь-Шаня и риски прорыва ледниковых озер в долине Ала-Арчи.

Согласно исследованию, с 1980 по 2019 год средняя температура воздуха в долине повышалась на 0,25 градуса за десятилетие. Ледник Голубина с 1969 года ежегодно терял в среднем 314 миллиметров водного эквивалента ледовой массы.

Однако исследователи обнаружили парадоксальную закономерность. Несмотря на потепление и сокращение ледников, количество прорывов ледниковых озер в долине Ак-Сай уменьшилось с восьми в 1960-х годах до одного в 2000-х.

При этом в соседней долине Адыгене ситуация складывается иначе. В результате таяния ледников там образовались многочисленные новые озера, прорывы которых могут произойти спустя значительное время после их формирования.

Ученые пришли к выводу, что опасность прорыва горных озер определяется не только повышением температуры воздуха, но и особенностями рельефа, геологическим строением местности и внутренней структурой ледников.

Авторами исследования выступили специалисты Инсбрукского университета (Австрия), Центра геонаук имени Гельмгольца (Германия) и Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли (Кыргызстан).

Исследование пока проходит научное рецензирование. Конкретные сроки возможных прорывов озер и масштабы потенциальных последствий для Бишкека ученые не называют.