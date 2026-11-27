В условиях дефицита электроэнергии Кыргызстан не может остановить работу Токтогульской ГЭС ради накопления воды в водохранилище. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил первый заместитель министра энергетики Курсант Омурбеков.

По его словам, проектный объем Токтогульского водохранилища составляет 19,5 миллиарда кубометров. Сейчас энергетики максимально оптимизируют режимы выработки электроэнергии, чтобы экономить водные ресурсы.

«Мы не можем полностью остановить станцию ради сохранения воды, поскольку электроэнергии не хватает. Поэтому прилагаем все усилия, чтобы использовать каждый литр воды экономно и без потерь», — отметил замминистра.

Решить проблему, по его словам, поможет строительство тепловой электростанции на Кара-Кече мощностью 1 тысяча 200 мегаватт. Реализовать проект планируется собственными силами государства.

После ввода ТЭС в эксплуатацию энергетики смогут перераспределять нагрузку между двумя крупными электростанциями, снижая расход воды в Токтогульском водохранилище.

Курсант Омурбеков подчеркнул, что преимуществом Кара-Кечинской ТЭС станет использование отечественного угля. В отличие от солнечных и ветровых электростанций она сможет вырабатывать электроэнергию независимо от времени суток и погодных условий.