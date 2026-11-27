Евросоюз готовит новую программу оборонного финансирования на десятки миллиардов евро, чтобы снизить зависимость от военных возможностей США в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, программа будет включать кредиты и гранты. Ее объем пока не определен, а запуск ожидается во второй половине 2027 года. Финансирование планируют обеспечить за счет заимствований и средств следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Окончательные параметры инициативы определят после консультаций со странами Евросоюза и НАТО. При этом учтут потребности европейских государств, а также военные средства, которые США сохранят в Европе или решат вывести.

Среди приоритетных направлений совместных инвестиций — комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, разведка и наблюдение.

Как отмечает Bloomberg, подготовка программы связана с опасениями европейских стран по поводу угроз со стороны России и сомнениями в готовности Вашингтона выполнять обязательства по защите союзников по НАТО.

Новая инициатива станет продолжением программы SAFE, принятой в мае 2025 года. Она предусматривает предоставление странам ЕС до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов на оборонные нужды, прежде всего на совместные закупки вооружения и военной техники.