На заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү — Ата Журт» директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева рассказала об организации Общереспубликанского тестирования (ОРТ), его результатах и доступности для выпускников из регионов.

По ее словам, ОРТ проводится в Кыргызстане с 2002 года. Соглашение с Министерством просвещения на предоставление услуг по организации тестирования заключается каждые три года.

В 2026-м организовано 147 тестовых центров, в которых ОРТ прошли 69 тысяч 468 человек. Тестирование ежегодно проводится в три этапа. Стоимость участия составляет 470 сомов.

Чынара Батракеева отметила: программа ОРТ строго соответствует школьной программе, что подтверждается результатами экспертиз. При этом, по ее словам, показатели выпускников постепенно улучшаются. Средний балл сейчас составляет 128.

Отдельно директор ЦООМО остановилась на участии молодежи из сельской местности.

По ее данным, около 70 процентов зарегистрированных на тестирование — жители сел. Среди тех, кто проходит ОРТ, доля сельских выпускников составляет 43 процента, а среди поступивших на грантовые места — 48 процентов.

Также Чынара Батракеева сообщила, что растет число выпускников, набирающих более 110 баллов. Ежегодно около 50 человек получают «золотые» сертификаты.

Говоря о прозрачности тестирования, она подчеркнула, что за 25 лет работы центра не было возбуждено ни одного коррупционного дела, связанного с проведением ОРТ.

«По каждой жалобе мы создаем межведомственную комиссию. Если вносятся изменения, составляется протокол. Мы гордимся тем, что за все эти годы сохраняем такую репутацию», — отметила директор ЦООМО.