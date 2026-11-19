В Ошском областном центре судебно-медицинской экспертизы выявили предполагаемое хищение более 6 миллионов сомов. Об этом сообщили в прокуратуре Ошской области.

В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что в 2025–2026 годах ответственные должностные лица учреждения, предположительно, незаконно присвоили 6 миллионов 43 тысячи 812 сомов.

По данным прокуратуры, деньги, предназначенные для различных расходов центра, перечислялись на банковские счета физических лиц под видом оплаты услуг. Впоследствии средства возвращались на личные счета ответственных сотрудников учреждения.

Кроме того, проверка выявила факты незаконного начисления различных компенсационных выплат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия. Информация о задержанных и возмещении причиненного ущерба пока не приводится.