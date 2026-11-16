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Блогеров в Кыргызстане хотят сажать на пять лет за рекламу финансовых пирамид

18:09, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают ужесточить наказание за создание и рекламу финансовых пирамид, а также разрешить блокировать подозрительные банковские счета и криптоактивы без решения суда до 48 часов. Пакет законопроектов вынесен на общественное обсуждение. 

Документы предусматривают изменения в Уголовный кодекс, законы «О рекламе», «О банках и банковской деятельности» и «О виртуальных активах».

Согласно проекту, за публичную рекламу финансовых пирамид и мошеннических инвестиционных схем через СМИ, социальные сети, мессенджеры и личные аккаунты, если она повлекла ущерб в крупном размере, предлагается установить штраф от 3 тысяч до 5 тысяч расчетных показателей либо лишение свободы от трех до пяти лет.

При этом ограничения будут распространяться не только на организаторов сомнительных инвестиционных проектов, но и на блогеров, инфлюенсеров и других публичных лиц, распространяющих их рекламу, в том числе бесплатно.

Отдельно предлагается установить солидарную имущественную ответственность рекламодателей, производителей и распространителей рекламы за ущерб, причиненный гражданам.

За создание финансовой пирамиды или мошеннической инвестиционной схемы, руководство ею и организацию мероприятий по привлечению денег без необходимой регистрации или лицензии при наличии предусмотренных законом признаков преступления предлагается лишать свободы от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Если преступление совершено группой лиц с использованием интернет-платформ, мобильных приложений или связано с особо крупным ущербом, наказание может составить от 7 до 10 лет заключения. Для организованных преступных групп предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одно существенное изменение касается полномочий Нацбанка и Финнадзора. Им предлагается разрешить временно блокировать подозрительные финансовые операции, банковские счета, электронные кошельки и виртуальные активы без предварительного решения суда.

Максимальный срок такой блокировки составит 48 часов. Банки и операторы виртуальных активов должны будут выполнить соответствующее предписание в течение двух часов после получения.

При этом регуляторы будут обязаны в течение 24 часов направить материалы в органы финансовой разведки, прокуратуру и правоохранительные органы. Если за 48 часов суд не примет решение об аресте активов, ограничения должны быть немедленно отменены.

Законопроекты также предусматривают создание единого государственного реестра инвестиционных организаций, который должен помочь гражданам отличать легальные инвестиционные компании от мошеннических структур. Необходимость ужесточения законодательства авторы объясняют ростом финансового мошенничества.

Согласно приведенным в справке-обосновании данным Генеральной прокуратуры, за девять месяцев 2026 года зарегистрировано 765 уголовных дел о мошенничестве с использованием информационно-коммуникационных технологий. Установленный ущерб составил 337,5 миллиона сомов, из которых потерпевшим удалось возместить лишь 8,9 миллиона сомов, или 2,6 процента.

За аналогичный период по делам, связанным с передачей электронных кошельков и SIM-карт третьим лицам, зарегистрировано 310 преступлений с ущербом более 105,2 миллиона сомов.

Авторы инициативы считают, что действующие механизмы позволяют реагировать на мошеннические схемы преимущественно после того, как деньги граждан уже похищены и выведены через финансовые и криптовалютные сервисы.

Предлагаемые изменения должны позволить блокировать подозрительные операции на ранней стадии и предотвратить вывод средств за пределы страны.

В случае принятия новые нормы вступят в силу в установленном законопроектами порядке после официального опубликования.

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