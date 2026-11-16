Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

В Джалал-Абадской области задержаны аким Чаткальского района и начальник районного отдела внутренних дел. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с незаконной добычей золота. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, следственная служба МВД расследует уголовное дело по части 1 статьи 336 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызстана.

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Следствием установлено, что с начала ноября 2026 года группа лиц по предварительному сговору организовала незаконную добычу россыпного золота на участке Куру-Тегерек в Чаткальском районе.

Для добычи использовались фронтальный погрузчик, насосное оборудование и специальные установки для промывки золота. При этом у организаторов не было лицензии на пользование недрами и необходимых разрешительных документов.

Как сообщили в МВД, добытое золото впоследствии продавали в обход установленного законодательством порядка. Полученные крупные суммы денег пытались легализовать, скрывая их незаконное происхождение.

Часть средств, по версии следствия, через системы денежных переводов перечислялась на имя акима Чаткальского района и начальника районного отдела внутренних дел. Предполагается, что таким образом организаторы незаконной добычи оплачивали покровительство со стороны должностных лиц.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Фото МВД

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны четыре человека: аким Чаткальского района С.А., 1975 года рождения, начальник Чаткальского РОВД Т.Т., 1972 года рождения, а также Э.А., 1988 года рождения, и Ж.З., 1979 года рождения.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие устанавливает каналы сбыта незаконно добытого золота, движение полученных денежных средств, а также других должностных лиц и граждан, которые могли участвовать в организации добычи, продаже драгоценного металла и легализации преступных доходов.

Расследование продолжается.