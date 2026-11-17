В Оше 46-летний адвокат получил ножевое ранение и был госпитализирован. В Ошской областной больнице подтвердили, что 16 ноября в медицинское учреждение поступил мужчина с ранением в области ребер.

«Пациента прооперировали, состояние стабильное. О произошедшем медики уведомили милицию», — сообщили в больнице.

По информации УВД Оша, пострадавший — житель города А.Ш., 1980 года рождения, работающий адвокатом. Он поступил в больницу 16 ноября в 22.21 с колото-резаной раной в левом подреберье, проникающей в брюшную полость.

Факт зарегистрирован в милиции, начата проверка.

В ходе разбирательства сотрудники УВД осмотрели дом 60-летнего мужчины А.Г. на улице Т.Нурматова и опросили его в качестве свидетеля.

По его словам, около 21.05 адвокат связался с ним через WhatsApp, сообщил, что находится возле дома, а затем вошел во двор и начал предъявлять претензии со словами: «Вы меня посадили».

Мужчина утверждает, что вывел адвоката за пределы двора и закрыл ворота. Он отрицает причинение ему телесных повреждений и заявляет, что между ними не было конфликта. По версии свидетеля, претензии адвоката могут быть связаны с долговыми обязательствами.

В милиции подчеркнули, что эти показания проверяются. Пострадавшего планируют опросить, когда позволит его состояние.

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.