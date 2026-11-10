Из Армении в Кыргызстан экстрадировали разыскиваемого наркоторговца

Из Армении в Кыргызстан экстрадировали гражданина, находившегося в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, гражданин И.Ш. по предварительному сговору с другими лицами занимался незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

В результате взаимодействия Генпрокуратуры КР с компетентными органами Армении удалось организовать его экстрадицию на родину.

В сопровождении сотрудников МВД обвиняемого доставили в Кыргызстан и водворили в следственный изолятор для дальнейшего уголовного преследования.

В надзорном органе отметили, что работа по установлению местонахождения и экстрадиции лиц, скрывающихся от уголовного преследования, продолжается.

Подробности уголовного дела, а также обстоятельства задержания обвиняемого в Армении не уточняются.