В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

Жыргалбека Курманбекова назначили военным прокурором Ошского гарнизона. Об этом сообщили в Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

Нового руководителя коллективу военной прокуратуры и представителям воинских формирований представил заместитель генерального прокурора — военный прокурор Кумарбек Байдылдаев.

В ходе представления он обозначил основные задачи, стоящие перед органами военной прокуратуры. Среди них — обеспечение законности, укрепление воинской дисциплины, защита прав и свобод военнослужащих и надзор за соблюдением законодательства в Вооруженных силах Кыргызстана.

Ранее Жыргалбек Курманбеков занимал должность директора Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.