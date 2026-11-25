В Кыргызстане следователи в исключительных случаях смогут изучать цифровые данные, содержащие личную переписку и другую конфиденциальную информацию, без предварительного решения суда. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс опубликованы 24 ноября в газете «Эркин-Тоо».

Согласно закону, изучение цифровых данных, затрагивающих тайну переписки, телефонных переговоров, личной жизни и другую охраняемую законом информацию, допускается с согласия владельца и в его присутствии.

Если владелец отказывается предоставлять доступ, следователь должен получить решение следственного судьи. В нем необходимо указать, какое именно устройство или цифровой ресурс подлежит проверке, а также категории исследуемых данных.

Однако закон предусматривает исключения.

В неотложных случаях следователь сможет провести осмотр цифровых данных на основании собственного мотивированного постановления, не дожидаясь разрешения суда.

Основанием могут стать реальная угроза уничтожения или изменения информации, обнаружение цифровых следов преступления, которые невозможно будет восстановить позднее, а также необходимость срочного установления источника передачи данных.

При этом следователь обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов с начала осмотра, уведомить прокурора и следственного судью, приложив необходимые материалы.

После получения уведомления следственный судья должен в течение 24 часов проверить законность проведенных действий.

Отдельно оговаривается, что использовать этот исключительный порядок для изучения цифровых данных, составляющих адвокатскую тайну, запрещено.

Кроме того, закон предусматривает обязанность лиц, у которых проводится обыск или выемка, обеспечивать доступ к цифровым устройствам и данным, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Изменения внесены в рамках масштабного обновления уголовного законодательства, предусматривающего новые правила работы с цифровыми доказательствами.

Основная часть закона вступит в силу через шесть месяцев.