В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области государству вернули 10 гектаров сельскохозяйственных земель стоимостью почти 113 миллионов сомов. Об этом сообщили в органах прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства установили, что еще в 2005 году ответственные должностные лица Оргочорского айыл окмоту незаконно передали в частную собственность участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 гектаров.

По данным надзорного органа, при передаче земли нарушили требования действующего законодательства.

По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования.

В результате земельные участки общей стоимостью 112 миллионов 985 тысяч 400 сомов вернули в государственную собственность.

Информация о том, кто получил участки в 2005 году и привлекались ли должностные лица к ответственности, не приводится.