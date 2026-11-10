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Генпрокуратура выявила около 15 проверок бизнеса с нарушениями за два года

15:32, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Около 15 проверок предпринимателей, зарегистрированных с нарушениями, выявила Генпрокуратура при изучении практики Министерства экономики за последние два года. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Залкарбек Акназаров на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, среди нарушений были случаи регистрации проверок в отношении компаний, которые уже ликвидированы и фактически не существовали. Также выявлены проверки с нарушением установленных сроков и случаи, когда по их итогам не предоставлялись отчеты.

«Регистрировались в том числе компании, которые уже ликвидированы, то есть не существовали. Были проверки, где нарушались сроки или не предоставлялся отчет о результатах», — отметил Акназаров.

Он пояснил, что сейчас прокуратура зачастую вынуждена реагировать на нарушения уже после того, как предприниматели обращаются с жалобами на проверки.

В этой связи предлагается изменить механизм надзора: Генеральная прокуратура будет предварительно давать разрешения на проведение проверок и участвовать в этом процессе с самого начала.

По словам замгенпрокурора, такой подход позволит усилить контроль за действиями проверяющих органов и сократить необоснованное административное давление на бизнес.

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