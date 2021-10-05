Год октябрьским событиям. Кто и как пытался воспользоваться сменой власти

В Кыргызстане 5 октября 2020 года произошла очередная смена власти. Она традиционно сопровождалась массовыми беспорядками и захватом «Белого дома». В тот день были освобождены политические заключенные, в их числе и действующий президент Садыр Жапаров. Он пришел вместо Сооронбая Жээнбекова, которого принудили покинуть свой пост. События того времени не признали революцией, по факту попытки насильственного захвата власти возбуждено уголовное дело. К ответственности привлекаются не все, кто присутствовал тогда на площади.

24.kg выяснило, как сложилась судьба причастных к событиям, изменивших ход истории.

Кто положил начало

В Бишкеке утром 5 октября на площади Ала-Тоо собрались представители 11 партий, недовольных итогами завершившихся накануне парламентскими выборами. Ближе к вечеру толпа перекрыла проспект Чуй, а затем двинулась к зданию «Белого дома».

Читайте по теме Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове

Милиция начала разгон участников акции протеста. Начались беспорядки. Правоохранителей стали избивать, отбирать у них оружие. Митингующие несколько раз пытались взять штурмом «Белый дом» и после семичасовой обороны захватили его.

Из исправительных колоний были освобождены бывший депутат парламента Садыр Жапаров, бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Сапар Исаков и другие.

Сооронбай Жээнбеков только утром 6 октября отреагировал на происходящее, сообщив, что ситуация находится под контролем. Затем глава государства пропал. Три дня о нем ничего не было слышно. 8 октября его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева заявила, что он не собирается уходить в отставку.

Покинуть свой пост Сооронбаю Жээнбекову все же пришлось. Он объявил об этом 15 октября, на следующий день отставка была принята парламентом.

Сооронбаю Жээнбекову оставили приставку «экс», а также много других привилегий. Сейчас он живет в госрезиденции «Ала-Арча» и получает персональную пенсию.

Премьер-министр Кубатбек Боронов тоже несколько дней хранил молчание, а потом также подал в отставку.

Главой правительства объявил себя Садыр Жапаров. Утвердить его премьер-министром депутатам удалось лишь с третьей попытки. Официально состав и структура кабинета министров были одобрены 14 октября.

Кто правит страной

По Конституции исполнять обязанности президента до избрания нового должен был спикер Жогорку Кенеша. Им на тот момент стал Канатбек Исаев. Спустя несколько дней он от этой должности отказался.

Читайте по теме Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья

Канат Исаев до сих пор является фигурантом уголовного дела о захвате власти. Ему инкриминируют сговор с членами ОПГ и осуществление активных действий, направленных на организацию массовых беспорядков.

После отставки Сооронбая Жээнбекова, в тот же день, 15 октября, Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Исполнял он их ровно месяц, а после сложил с себя полномочия и пошел на выборы.

10 января Садыр Жапаров набрал большинство голосов избирателей и стал президентом страны.

Как только власть в стране поменялась, Садыра Жапарова и двух его соратников — Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова суд оправдал.

После того как Канат Исаев оставил пост спикера и ушел на выборы, 4 ноября кресло торага занял Талант Мамытов. До инаугурации вновь избранного президента он исполнял обязанности главы государства.

Сбежавшие силовики

Непрекращающиеся митинги, захват зданий и самопровозглашенные руководители государственных структур — все это мы наблюдали в первые дни октября. Беспорядки в стране длились 10 дней. За это время милиция, спецслужбы фактически оказались без управления.

Главы МВД Кашкар Джунушалиев и ГКНБ Орозбек Опумбаев трусливо сбежали. Сейчас они объявлены в розыск.

Сотрудники прокуратуры тоже несколько дней охраняли ведомства своими силами, ведь о генпрокуроре Откурбеке Джамшитове ничего не было слышно.

За один день главный надзорный орган поменял двух руководителей. Сначала генпрокурором себя объявил экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов, через несколько часов на посту его сменил активист Сыймык Жапыкеев.

Заняв кресло главы ГП, Сыймык Жапыкеев бросался громкими высказываниями о возбуждении уголовных дел в отношении брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбека Жээнбекова и бывшего заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Позже выяснилось, что Жапыкеев дезинформировал общественность, уголовное преследование обоих началось позже, и без его участия.

В кресле генпрокурора активист просидел всего четыре дня, затем сотрудники надзорного органа выпроводили самозванца.

Сыймыка Жапыкеева назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Он возглавлял ведомство четыре месяца, затем службу ликвидировали. Жапыкееву дали звание генерал-майора Финансовой службы и отправили работать прокурором Иссык-Кульской области. Но и там он надолго не задержался, в апреле Жапыкеев добровольно ушел в отставку.

После того как страсти утихли и обстановка начала стабилизироваться Откурбек Джамшитов явился на рабочее место с желанием и дальше руководить Генпрокуратурой. 21 октября он вынужден был подать в отставку. В тот же день на его место пришел депутат парламента Курманкул Зулушев.

Спецслужбы вне политики

Утром 6 октября митингующие едва не захватили здание ГКНБ. Под давлением толпы из СИЗО освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Днем председателем ГКНБ себя провозгласил генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев. На тот момент он являлся заместителем секретаря Совбеза. Через несколько дней чекисты проводили его, сказав, что силовики остаются вне политики.

В феврале 2021 года Омурбека Суваналиева назначили полномочным представителем правительства в Баткенской области.

После событий на кыргызско-таджикской границе в апреле Омурбека Суваналиева уволили с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако никуда его не назначили.

С 16 октября спецслужбы возглавляет Камчыбек Ташиев. Всего через четыре месяца после назначения президент присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

В октябре 2020 года кыргызстанцы в очередной раз показали, что не будут терпеть клановое правление и тотальную коррупцию. У действующей власти есть шанс остаться на плаву, изменив ситуацию к лучшему. Год у руля пока не дал долгожданных изменений. Нас в очередной раз просят потерпеть.