Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева рассказала 24.kg, где сейчас Сооронбай Жээнбеков и что он намерен делать.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия он направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране», — сказала Толгонай Стамалиева.

С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов. Толгонай Стамалиева

«К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан», — отметила пресс-секретарь главы государства.

По данным Толгонай Стамалиевой, сейчас президент находится в Бишкеке.