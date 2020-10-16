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Власть

Камчыбек Ташиев назначен председателем ГКНБ

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении лидера партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева председателем ГКНБ. Информацию 24.kg подтвердили в спецслужбах.

Уточняется, что Ташиева уже представили аппарату ведомства.

Отметим, что все дни с 6 октября Камчыбек Ташиев везде сопровождает Садыра Жапарова. Сегодня на заседании Жогорку Кенеша и. о. главы государства назвал Ташиева «дос-секретарь» (друг-секретарь).

Сообщается также, что директором Антикоррупционной службы ГКНБ назначен Бекбосун Апсатаров. Первым заместителем главы ГКНБ стал Рустам Мамасадыков.

Напомним, что с 2007 по 2009 год Камчыбек Ташиев был министром чрезвычайных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169632/
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