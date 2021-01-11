Шестой президент Кыргызстана. Что известно о Садыре Жапарове

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным АСУ, лидером президентской гонки с большим отрывом стал Садыр Жапаров. Он набрал 79,26 процента голосов избирателей.

Официальные итоги ЦИК должна огласить не позднее 24 января. Но уже можно однозначно говорить — второго тура голосования не будет. Один кандидат получил больше 50 процентов.

Чем известен шестой президент Кыргызстана? Об этом в материале 24.kg.

От трактора до кабинета

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области.

Ранее один из его оппонентов по президентскому забегу Каныбек Иманалиев заявлял, что Садыр Жапаров имеет диплом физкультурника. Однако в официальной биографии указано, что он окончил КРСУ в 2006 году, то есть в возрасте 38 лет.

Трудовую деятельность начал в колхозе. В 2002-2005 годах работал уже гендиректором компании «Нурнефтегаз».

В 2005-м баллотировался в третий созыв Жогорку Кенеша по одномандатному Тюпскому избирательному округу. Тогда провластные кандидаты обвинили оппонентов в незаконной агитации. Последние написали встречное заявление, указывая, что претенденты на мандаты, поддерживаемые «Белым домом», занимаются подкупом голосов. Однако местные суды встали на сторону тех, кого патронировала власть. Противостояние вылилось в митинги с требованиями отставки губернатора.

Несмотря на скандалы с подсчетом голосов и давление на оппозицию, Садыр Жапаров все-таки прошел в парламент и примкнул к южной группировке, поддерживающей президента Курманбека Бакиева.

В апреле отправился в составе делегации, которую возглавлял Омурбек Текебаев (с 2005 по 2006 год торага Жогорку Кенеша. — Прим.24.kg) в Москву, куда в результате мартовского переворота сбежал Аскар Акаев. Переговорщики должны были уговорить его добровольно уйти в отставку. Заявление о досрочном сложении президентских полномочий они получили.

В 2007 году Курманбек Бакиев разогнал строптивый третий созыв парламента. В досрочных выборах в Жогорку Кенеш Садыр Жапаров не участвовал. В 2007 году он стал советником Курманбека Бакиева и продержался на этой должности до 2009 года.

В 2008-м создали Национальное агентство КР по предупреждению коррупции. В 2009-м его возглавил Садыр Жапаров. Агентство вскоре переименовали в Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе. На этом посту он проработал до июня 2010-го.

В октябре того же года избирался в пятый созыв Жогорку Кенеша. Садыр Жапаров идет в него по списку партии «Ата-Журт». Эта политорганизация победила и взяла большинство мест.

За месяц до

Однако в сентябре 2012 года в отношении Садыра Жапарова, возглавившего к этому времени фракцию «Ата-Журт», Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве по факту незаконной приватизации здания в Бишкеке.

Парламент отказал генпрокурору в привлечении Садыра Жапарова к уголовной ответственности.

Речь шла о том, что после апрельских событий здание, которое якобы принадлежало людям Максима Бакиева, оказалось у Эльдара Мадылбекова — сына депутата Турата Мадылбекова. А потом его купил Садыр Жапаров. Кстати, Мадылбекова-младшего осудили на девять лет.

В тот же год Садыр Жапаров возглавил парламентскую комиссию по «Кумтору». Он требовал национализации месторождения и изгнания канадских инвесторов.

Дело № 2

3 октября 2012 года депутаты «Ата-Журта» Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов устроили митинг у «Белого дома». Самого Жапарова на нем не было. Но его обвинили в подстрекательстве.

Тогда Камчыбек Ташиев полез на забор. Позже он объяснял, что «торопился на работу».

9 марта 2013 года суд признал виновными Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова по статье 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» УК КР и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы. ЦИК, исполняя решение Фемиды, лишила Садыра Жапарова мандата.

Тревожное лето — 2013

Конец весны и первые дни июня 2013 года запомнились митингами против «Кумтора». Распаленные протестами жители села Саруу отрубили свет на руднике. Суды над организаторами беспорядков завершились недавно. Одним из организаторов митинга называли Садыра Жапарова. Но он отрицал причастность.

В октябре в Караколе прошел еще один митинг, и опять против «Кумтора». Протестующие захватили в заложники полпреда правительства Эмильбека Каптагаева и пригрозили сжечь его. Митинг в итоге разогнали. Садыра Жапарова обвинили в организации акции. Однако экс-нардеп это опроверг, заявив, что все это домыслы, и выехал из страны, опасаясь преследований и гонений.

Читайте по теме Эмильбек Каптагаев просит пересмотреть дело Садыра Жапарова

Позже на судебных процессах Эмильбек Каптагаев заявил, что не считает Садыра Жапарова организатором митингов в Караколе, а себя потерпевшим.

Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан в марте 2017 года. В день приезда его арестовали. Суд приговорил Садыра Жапарова к 11 с половиной годам тюрьмы по статье «Захват заложника». В ночь с 5 на 6 октября 2020 года сторонники освободили его из ИК № 1, где он отбывал наказание.

Буквально за сутки Верховный суд вернул дело Садыра Жапарова на пересмотр. Это позволило ему баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Семья

Теперь первая леди страны — Айгуль Асанбаева, ей 47 лет. Супруга Садыра Жапарова родилась в селе Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области. Родом из села Санташ.

В семье Жапаровых пятеро детей. Айгуль Асанбаева ранее рассказала журналистам, что у них с Садыром четверо детей, а пятого они взяли на воспитание — сына младшего брата теперь уже президента Кыргызстана. Брат вместе со своей женой погиб в автокатастрофе. Дети Садыра и Айгуль Жапаровых — Дастан, Рустам, Ринат, Нурдоолот и дочь Жанайым.

Старший из них — Дастан — летом 2019 года погиб в автокатастрофе. 22 августа на мотоцикле он попал в ДТП на улице 7 Апреля. Он скончался в больнице 26 августа. Врачи не смогли его спасти.