Полномочного представителя правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева отправили в отставку. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, вышло распоряжение премьер-министра о том, что он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Суваналиев также сообщил, что ему неизвестно, какую должность ему предложат.

«Сегодня ко мне позвонил премьер-министр Улукбек Марипов, сказал, что меня освободили от занимаемой должности. Самого распоряжения я пока не видел, достаточно звонка. Завтра вместе с семьей поеду в Ош, какое-то время побуду там, а затем приеду в Бишкек», — сказал Омурбек Суваналиев.

Напомним, Омурбек Суваналиев стал полпредом правительства в Баткенской области в феврале 2021 года. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности КР.