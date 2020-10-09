ГКНБ не будет служить меркантильным интересам политиков

ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил. Об этом заявлено сегодня на общем собрании офицерского и личного состава с участием и. о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора Омурбека Суваналиева.

По данным пресс-центра ведомства, на повестке дня был один вопрос — рассмотрение обращения руководства, ветеранов и личного состава ГКНБ о нынешней ситуации в стране.

На собрании подчеркнуто, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики.

«ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил, а также не будет политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главное — это служение во благо народа и процветание Кыргызстана», — отметили в пресс-центре.

Координатор силовых и правоохранительных органов Омурбек Суваналиев покинул здание ГКНБ и вернулся на рабочее место в Совет безопасности.

Личный состав ГКНБ работает в штатном режиме.

Сам Омурбек Суваналиев, отвечая на вопросы 24.kg, подтвердил информацию. По его словам, он остается координатором силовых и правоохранительных органов страны, осуществляя функции непосредственно на своем рабочем месте.

«Я действительно последние дни практически все время был в ГКНБ. Того требовала непростая ситуация, которая складывается в Кыргызстане. Мы совместно с заместителями ведомства, а также главой МВД принимали решения, чтобы не допустить мародерств и совершения иных преступлений. Как вы видите, две ночи подряд страна спокойно спит. Силовики и помогающие нам дружинники обеспечивают безопасность людей», — сказал Омурбек Суваналиев.

Он согласился, что ситуация остается сложной и политическим группам нужно возвращать страну в правовое поле как можно скорее.

«Еще раз подчеркну, ни я лично, ни другие силовики, ни правоохранительные органы и спецслужбы не будут вмешиваться в политику. У нас другие задачи — обеспечение национальной безопасности государства и борьба с ОПГ и криминалом», — сказал он.

Омурбек Суваналиев не знает, где находится глава ГКНБ Орозбек Опумбаев, которого нет на рабочем месте с 6 октября.

«В ГКНБ работают его замы. Они на рабочих местах. Они справляются. Где Опумбаев, никто не знает», — добавил и. о. главы Совбеза.