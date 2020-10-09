Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, президент подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку.

«В соответствии с указом лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава правительства», — отметили в пресс-службе.

Указ вступил в силу с момента подписания.