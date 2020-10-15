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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент Кыргызстана ушел в отставку

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

По его словам, обстановка в стране, в частности в Бишкеке, остается напряженной.

«Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что с одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. «Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника», — заключил он.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку.

Сооронбай Жээнбеков

Он призвал Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169425/
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