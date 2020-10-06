Омурбек Суваналиев объяснил, зачем он прибыл в ГКНБ

Генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев прибыл в ГКНБ. Он объяснил 24.kg зачем.

По его словам, он является заместителем секретаря Совбеза и прибыл в рамках своих полномочий. Омурбек Суваналиев также отметил, что по городу будет назначен комендант. Им станет Курсан Асанов. «Нужно как можно скорее восстановить порядок в столице и вернуть покой горожанам», — сказал Омурбек Суваналиев.

Отметим, противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом «Белого дома». На площади продолжается стихийный митинг. Никого из лидеров партий нет среди митингующих. Перед собравшимися выступил освобожденный из заключения Садыр Жапаров.