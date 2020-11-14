Садыр Жапаров сложил полномочия и. о. президента Кыргызстана

Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента Кыргызстана. Пресс-служба главы государства распространила его обращение.

Садыр Жапаров отметил, что в стране идет процесс подготовки к президентским выборам и он подал заявление на участие.

Он напомнил, что массовые нарушения законодательства во время парламентских выборов стали причиной народных волнений 5–6 октября. В акциях протеста в Бишкеке и других регионах участвовали тысячи людей. Они потребовали проведения повторных выборов и отставки президента.

В результате Центральная избирательная комиссия была вынуждена отменить результаты выборов 4 октября, прежнее правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента.

«Несомненно, это было одно из судьбоносных событий в Кыргызстане в начале XXI века. Эта победа стала победой всего народа Кыргызстана. Народная власть за короткое время восстановила стабильность в общественно-политической жизни страны. Все международные обязательства, а также подписанные к настоящему времени двусторонние и многосторонние соглашения и договоры выполняются в полном объеме», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что у кыргызстанцев есть очень важные и сложные задачи, которые нужно решить не откладывая.

«Во-первых, идет подготовка к конституционной реформе. В ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен, его внесут на рассмотрение Жогорку Кенеша. При рассмотрении изменений в Основной закон будут учтены предложения каждого гражданина страны», — отметил он.

Если проект новой Конституции поддержит народ, в стране будет создана новая система правления. Садыр Жапаров

«Во-вторых, как известно, Жогорку Кенеш принял соответствующий закон, и я его подписал. Согласно ему, следующие парламентские выборы планируется провести весной 2021 года, после завершения конституционных реформ», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что Центральная избирательная комиссия назначила досрочные президентские выборы на 10 января. «В связи с этим, как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах», — отметил он.

Далее обязанности президента согласно Основному закону будет исполнять торага Жогорку Кенеша.

Садыр Жапаров поблагодарил все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших его кандидатуру, депутатов, которые оказали ему доверие, руководителей всех ветвей государственной власти, государственных и местных органов за совместную работу.

«Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха. В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников. Сохранять мир и стабильность в стране, интересы народа и государства ставить выше личных амбиций. Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Для всех нас судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего. Мы все являемся кыргызстанцами! Мы единый и многонациональный народ! У нас разные политические взгляды, но наша цель одна: обеспечить светлое будущее нашей стране — Кыргызстану», — добавил Садыр Жапаров.