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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Никаких уголовных дел на Матраимовых не возбуждалось, заявляет генпрокурор

На сегодняшний день нет уголовных дел на кого-то из Матраимовых, они не возбуждались. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.

Он находится в государственной резиденции «Ала-Арча», где сегодня запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша.

Напомним, ранее Сыймык Жапыкеев, назвавший себя генпрокурором в дни беспорядков в Бишкеке, заявил о возбуждении дел в отношении Райымбека Матраимова.

По данным пока остающегося главой надзорного органа Откурбека Джамшитова, уголовное преследование членов известного клана не назначалось.

Премьер-министр Садыр Жапаров также ранее заявил, что Райымбека Матраимова объявили в розыск.

В государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша, где ожидается выступление Сооронбая Жээнбекова. Депутатский корпус должен принять его отставку. Однако нардепов в зале пока мало — кворума нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169524/
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