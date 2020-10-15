Премьер-министр Садыр Жапаров объявил себя и. о. президента

В Бишкеке на Старой площади собрались сторонники премьер-министра Садыра Жапарова.

Глава кабмина пришел к митингующим и объявил, что теперь он исполняет обязанности президента Кыргызстана.

«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал собравшихся разойтись.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства станет премьер-министр Садыр Жапаров.