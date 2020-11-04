Выборы президента. Партия «Кыргызстан» выдвинула кандидатуру Каната Исаева

Партия «Кыргызстан» выдвинула Каната Исаева кандидатом на пост президента страны. Об этом 24.kg сообщили в политорганизации.

По ее данным, Канат Исаев согласился с решением партии и будет баллотироваться. На днях он уведомит ЦИК о своем участии. Уточняется, что Канат Исаев досрочно сложит полномочия торага Жогорку Кенеша, поскольку будет участвовать в избирательной кампании и по закону не может исполнять функции спикера на время выборов.

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Ранее сообщалось, что в спикеры ЖК депутаты выдвигают коллегу Таланта Мамытова.

В случае если и. о. президента Садыр Жапаров уйдет с должности, чтобы также бороться за пост главы государства, то исполнять полномочия президента будет избранный нардепами спикер.

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021-го. Это решение не оспаривается.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.