Спикер Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, сегодня он подписал заявление.

«Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — говорится в заявлении Каната Исаева.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер Жогорку Кенеша.