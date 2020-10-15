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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Спикер Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента

Спикер Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, сегодня он подписал заявление. 

«Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — говорится в заявлении Каната Исаева.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169490/
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